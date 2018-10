Red Bull Salzburg müht sich zu 1:0-Cupsieg in Lustenau

Vorjahresfinalist Red Bull Salzburg erreichte am Mittwoch das Viertelfinale im ÖFB-Cup. Den Bullen reichte bei Zweitligist Austria Lustenau ein hart erkämpftes 1:0. Torschütze war Takumi Minamino.

Vor 3500 Zuschauern war ein Klassenunterschied zwischen den Vorarlbergern (2. Liga) und dem Serienmeister kaum zu sehen. Die Lustenauer standen tief und ließen nur wenig Chancen zu. Die Salzburger schonten einige Stammkräfte wie Stefan Lainer, Marin Pongracic, Fredrik Gulbrandsen oder Hannes Wolf. Munas Dabbur und Amadou Haidara kamen erst nach der Pause ins Spiel und brachten mehr Tempo ins bis dahin zu statische Angriffsspiel. Takumi Minamino erlöste sein Team mit dem Tor zum 1:0 in der 74. Minute nach Flanke von Munas Dabbur.

In der Schlussphase kam noch einige Hektik im Salzburger Strafraum auf. Die Vorarlberger konnten aus dem Gewirr vor dem Tor aber kein Kapital schlagen.

Salzburg-Trainer Marco Rose sagte: "Das Wichtigste heute ist der Aufstieg. Man sieht schon, dass die englischen Wochen Spuren hinterlassen haben. Wir haben gegen einen ganz starken Gegner einen glücklichen Sieg eingefahren. Wir haben gewusst, dass Lustenau so spielen würde, haben heute spielerisch aber nur bis zum Sechzehner überzeugt."

Salzburg spielte mit: Walke - Mwepu, Ramalho, Onguene, Ulmer - Samassekou - Leitgeb (74. Haidara), Yabo (34. Daka), Schlager - Prevljak (63. Dabbur), Minamino.

Ebenfalls im Viertelfinale stehen die Bundesligisten Rapid (3:0 beim WAC), LASK (3:0 in Altach) und St. Pölten (3:2 in Lafnitz). Ried unterlag daheim gegen Wiener Neustadt mit 1:2. Bereits am Dienstag stiegen Austria Wien (3:1 gegen FAC) und Hartberg (4:3 gegen Wacker Innsbruck) auf.

Quelle: SN