Red Bull Salzburg mühte sich zu 1:1 bei der Admira

Red Bull Salzburg bleibt in der Fußball-Bundesliga auch nach 16 Runden ungeschlagen. Bei Admira Wacker gab es am Sonntag nach magerer Leistung aber nur ein 1:1. Der LASK könnte am Abend die Salzburger an der Tabellenspitze ablösen.

SN/GEPA pictures Tor für die Admira: Cican Stankovic erwischt den Ball zu spät.