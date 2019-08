Red Bull Salzburg muss im ÖFB-Cup zu Rapid

Ein erneutes Duell mit Rekordmeister Rapid Wien bringt die zweite ÖFB-Cuprunde für Red Bull Salzburg. Das Match steigt in Hütteldorf.

Erst vor zwei Wochen hatte der Serienmeister den Bundesligaauftakt auswärts bei Rapid mit 2:0 gewonnen. Auch das Finale des Vorjahresbewerbs in Klagenfurt war mit 2:0 an Salzburg gegangen.

Die Auslosung am Sonntag brachte außerdem folgende Partien:

ATSV Wolfsberg - RZ Pellets WAC

St. Anna am Aigen - FC Dornbirn

ASK Ebreichsdorf - FC Admira

Gurten - SV Horn

SC Wiener Viktoria - LASK

FC Marchfeld Mannsdorf/Großenzersdorf - KSV 1919

FC Gleisdorf 09 - FC Juniors OÖ

WSC Hertha Wels - SCR Altach

GAK - FC Wacker Innsbruck

SKN St. Pölten - Mattersburg

Austria Klagenfurt - Sturm Graz

Vorwärts Steyr - SV Ried

Austria Lustenau - FAC Wien

WSG Tirol - FK Austria Wien

Amstetten - Blau Weiss Linz

Gespielt wird am 24. und 25. September 2019.

