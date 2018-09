Red Bull Salzburg nach Sieg über Admira erleichtert: "War keine leichte Woche"

Am Ende einer harten Woche hat Red Bull Salzburg erfolgreich seine Wunden geleckt. Vier Tage nach der neuerlich verpassten Champions-League-Gruppenphase schlugen die "Bullen" am Sonntag in der Liga die Admira 3:1. Ganz überwunden haben die Salzburger die Schmach gegen Roter Stern Belgrad freilich noch nicht, Cican Stankovic und Co. wollen die anstehende Länderspielpause zum Durchschnaufen nützen.

SN/APA/KRUGFOTO Nach der verlorenen CL-Quali haben die Bullen ihre Wunden geleckt