Red Bull Salzburg: Nachlässigkeit ärgert Marco Rose

Bei Standardsituationen vermisst Bullen-Coach die Konzentration. Junuzovic fällt verletzt aus.

Sechs Gegentreffer hat Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg in dieser Saison in der Liga bereits nach Standardsituationen erhalten. Beim temporeichen, zweikampfintensiven 3:3 in Pasching gegen den LASK zeigten sich die Bullen zwei Mal nach ruhenden Bällen nicht auf der Höhe und kassierten zwei Gegentreffer. Aber die Truppe von Trainer Marco Rose zeigte, dass sie fighten, richtig dagegenhalten kann, und bewies, dass im Team keine Schönwetterfußballer stehen. Die nur dann glänzen können, wenn es richtig rundläuft.