Red Bull Salzburg nicht an der Spitze: Schönster Bundesliga-Rasen laut VdF-Umfrage in Ried

Der schönste Rasen der Herbstsaison in der Bundesliga befindet sich in Ried. Wie die Fußballer-Gewerkschaft VdF am Mittwoch bekannt gab, wurde das Grün in der josko Arena von den Spielern bisher am besten bewertet. Ried (durchschnittlich 8,93 von 10 möglichen Punkten) führt die "Pitch Competiton" knapp vor Rapid Wien (8,63) und dem LASK (8,11) an. Nachholbedarf herrscht in Lustenau und bei der Wiener Austria, die ex aequo das Schlusslicht bilden (5,13).

In der josko Arena liegt das schönste Grün.