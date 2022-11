Red Bull Salzburg noch einmal unter Druck: Nur ein Sieg garantiert Weihnachtsfrieden

Im letzten Spiel 2022 gastiert Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Sonntag bei der Austria in Klagenfurt. Warum ein Erfolg vor der Winterpause noch sehr wichtig wäre.

Schon vor der letzten Runde im Jahr 2022 steht fest, dass Red Bull Salzburg die Frühjahrssaison 2023 als Tabellenführer in Angriff nehmen wird. Und dennoch wollen die Salzburger am Sonntag in Klagenfurt gegen die Austria nach einer überaus kräfteraubenden Herbstsaison noch einmal richtig Gas geben und alle Kräfte mobilisieren, um mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen zu können. Einfach wird es aber nicht, in Klagenfurt zu siegen, denn die Kärntner scheinen das richtige Konzept gefunden zu haben, wie die ...