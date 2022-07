Pechvogel Sékou Koïta spielt sich ins Rampenlicht

Vor dem Duell gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam sammelte der Angreifer von Red Bull Salzburg, Sékou Koïta, Pluspunkte.

Vor dem Saisonstart der Fußballbundesliga am Freitag mit dem Topspiel der ersten Runde, Meister Salzburg gegen den Tabellendritten der vergangenen Saison, Austria Wien, testen die Bullen am Dienstag noch einmal gegen einen Hochkaräter. Gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam (FC Pinzgau Saalfelden Arena, Saalfelden, 18.30 Uhr) geht es für viele Bullenprofis noch einmal darum, Trainer Matthias Jaissle davon zu überzeugen, dass man bereit für einen Einsatz in der Startelf gegen die Wiener ist. Sékou Koïta hat das schon in den ...