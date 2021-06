Red Bull Salzburg plant Testspiel-Coup gegen Atlético

Eine Woche lang weilt Österreichs Fußballmeister nun auf Trainingslager in Bramberg. Ende Juli könnte es in der Bullen-Arena zu einem letzten Härtetest gegen den LaLiga-Meister Atlético Madrid kommen.

Matthias Jaissle weiß ziemlich genau, was er will. Der neue Cheftrainer von Red Bull Salzburg fordert von seinen Spielern hohes Pressing, viel Tempo und enorme Laufbereitschaft ein. Bevorzugt agiert er dabei in einem 4-4-2-System mit Mittelfeldraute. "Wobei ich prinzipiell nicht gern über Grundordnungen spreche, sondern viel lieber über Prinzipien, die auf dem Platz umgesetzt werden sollen", sagte Jaissle im SN-Interview.

Genau an diesen Themen will der 33-jährige Deutsche mit insgesamt 28 Kaderspielern im Trainingslager in Bramberg im Oberpinzgau ...