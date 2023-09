Red Bull Salzburg verunsichert: Pleite lässt auch Austria Salzburg träumen

Beim 0:1 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz zeigte Serienmeister Red Bull Salzburg eine erschreckend schwache Leistung. In dieser Form könnte es auch im ÖFB-Cup eng werden.

Der 2:0-Sieg von Fußballmeister Red Bull Salzburg am vergangenen Mittwoch in der ersten Runde der Champions League in Lissabon gegen Benfica war schon sensationell. Aber noch sensationeller ist der 1:0-Erfolg von Blau-Weiß Linz in der Liga in Salzburg zu bewerten. ...