Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg wird am Montag (13.00 Uhr) im Rahmen einer Pressekonferenz seinen neuen Trainer präsentieren. Dies teilten die "Bullen" am Sonntagnachmittag mit, ohne Details zum künftigen Betreuer zu nennen. Der bisherige Coach Matthias Jaissle war am Freitag zum saudischen Club Al-Ahli gewechselt.

BILD: SN/APA/FOTOKERSCHI/KERSCHBAUMMAYR/F Jaissles Nachfolger wird am Montag präsentiert