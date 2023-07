Red Bull Salzburg präsentiert neuen Trainer - live ab 13 Uhr

Um 13 Uhr lüftet Serienmeister Red Bull Salzburg das Geheimnis um die Nachfolge von Matthias Jaissle als Cheftrainer. Verfolgen Sie die Präsentation hier im Livestream.

Am Freitag wurde Jaissle in die Wüste geschickt, schon heute wird der Neue bekannt gegeben. Vieles deutet darauf hin, dass der Club vorbereitet war und einen Übungsleiter vorstellen kann, der die Spielphilosophie nahtlos übernehmen kann. Wie in den SN berichtet, haben sich die Verantwortlichen mit Gerhard Struber getroffen. Der Kuchler kennt den Club aus langjähriger Tätigkeit in der Akademie, beim FC Liefering und als Assistent bei den Profis in- und auswendig.

Livestream ab 13 Uhr: