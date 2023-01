Salzburg verlängert Vertrag von Dedic bis Ende Juni 2027

Red Bull Salzburg hat Amar Dedic langfristig an sich gebunden. Der 20-jährige Rechtsverteidiger verlängerte seinen Vertrag beim Fußball-Serienmeister am Mittwoch vorzeitig bis zum 30. Juni 2027. Dedic war im Sommer von seinem Leih-Gastspiel beim WAC zurückgekehrt und hat sich beim Bundesliga-Tabellenführer als Stammkraft etabliert. Er kam in 20 Pflichtspielen zum Einsatz.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Dedic will mit Salzburg noch länger für Furore sorgen