Red Bull Salzburg schlägt Mattersburg mit 2:1

Bundesliga-Spitzenreiter Salzburg demonstrierte am Sonntag erneut seine Heimstärke und schlug den SV Mattersburg knapp mit 2:1. Das Siegtor schuss Hannes Wolf in der Nachspielzeit.

Vor eigenem Publikum haben die Salzburger schon zwei Jahre lang nicht mehr verloren. Das Team von Trainer Marco Rose bestritt am Sonntag auch die Generalprobe für das Europa-League-Auswärtsspiel bei Rosenborg Trondheim. Dort können die Bullen am Donnerstag schon den Aufstieg in die K.o.-Phase fixieren.

Verfolgen Sie das Spiel im SN-Liveticker:





Quelle: SN