Red Bull Salzburg schwächelt: Ligaspiele sind plötzlich mehr als nur Alltag

In Klagenfurt und gegen Hartberg geht es für Fußballmeister Red Bull Salzburg auch darum, sich für den Showdown in der Champions League gegen Sevilla Selbstvertrauen zu holen.

Von den vergangenen fünf Pflichtspielen hat Fußballmeister Red Bull Salzburg nur ein Spiel gewonnen. Und das mit viel Mühe 1:0 gegen die Wiener Austria. Zwei Partien wurden in der Champions League verloren. Eine Situation, die für die Truppe von Trainer Matthias Jaissle völliges Neuland bedeutet. Vor dem Showdown in der Königsklasse um den Aufstieg in das Achtelfinale am 8. Dezember in der Bullen-Arena gegen den FC Sevilla stehen für die Salzburger noch zwei Spiele in der Liga auf dem Programm. ...