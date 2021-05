Red Bull Salzburg setzt alles auf eine Karte: "Papa" André Ramalho bringt die Energie ins Bullen-Team

Für Salzburg-Trainer Jesse Marsch übernimmt Routinier André Ramalho im Team der Bullen eine Art Vaterrolle. In Graz steht der Brasilianer am Sonntag vor einem besonderen Spiel.

Mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Rapid geht Tabellenführer Red Bull Salzburg in die letzten vier Runden der Saison in der Fußball-Bundesliga. Gewinnen die Bullen am Sonntag bei Sturm Graz und verliert gleichzeitig der Rekordmeister aus Wien, dann ist die Truppe von Trainer Jesse Marsch nur mehr rein theoretisch von Platz eins zu verdrängen. Dementsprechend aggressiv wollen die Salzburger in Graz auftreten. Für Dauerbrenner André Ramalho wird die Partie zu einem Jubiläumsspiel.

Der Brasilianer bestreitet am ...