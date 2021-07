Red Bull Salzburg setzt auf die Jugend: Was kann die nächste Generation?

Können die Youngsters den Abgang von Torjäger Patson Daka kompensieren?

Vier Wochen hatte Österreichs Fußball-Serienmeister Zeit, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Genau eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Sturm Graz treffen die Bullen am Freitag (17/live ORF 1) in der ersten ÖFB-Cup-Runde auswärts auf den Regionalligisten Hertha Wels.

Die Augen werden in Oberösterreich vor allem auf die neu formierte Offensive gerichtet sein. Nach dem Abgang von Torjäger Patson Daka, der in der neuen Spielzeit in der Premier League für Leicester City auflaufen wird, der Verletzung von ...