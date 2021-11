Red Bull Salzburg siegt auch ohne Trainer

Ohne den an Covid-19 erkrankten Matthias Jaissle gab es gegen Austria Wien den zwölften Sieg im 14. Bundesliga-Spiel. Matchwinner Karim Adeyemi legte danach ein Bekenntnis zu Red Bull Salzburg ab.

Es herrschte Hochbetrieb in der Coachingzone von Red Bull Salzburg, obwohl Cheftrainer Matthias Jaissle mit leichten Coronasymptomen das Ligamatch gegen Austria Wien nur vor dem TV auf der Wohnzimmercouch in Freilassing mitverfolgen konnte. Sein Assistent Florens Koch agierte am Samstag beim 1:0 gegen Austria Wien als Haupttrainer, dazu kamen Direktiven von Co-Trainer Alexander Hauser und auch der von einer Coronainfektion wieder genesene Sportdirektor Christoph Freund saß auf der Betreuerbank. Sie alle durften nach einer schwachen ersten Hälfte doch noch über ...