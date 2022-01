Red Bull Salzburg: Sorgenkinder trüben Vorfreude aufs Frühjahr

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg kehrt am Samstag ohne Sékou Koïta und Zlatko Junuzovic auf den Trainingsplatz zurück.

Nach Leistungstests und Coronatestungen (Red Bull gibt die Ergebnisse nicht bekannt) unter der Woche bittet Trainer Matthias Jaissle seine Mannschaft am Samstagvormittag im Trainingszentrum in Taxham erstmals auf den grünen Rasen. "Es war eine sehr intensive erste Halbserie mit vielen Spielen und wenigen Pausen. Deshalb hat es allen gutgetan, mal ein wenig durchzuatmen und die Akkus wieder aufzuladen. Jetzt freuen wir uns aber auch, wieder loslegen zu können. Wir werden uns in den kommenden Wochen so gut wie möglich vorbereiten, ...