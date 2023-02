Red Bull Salzburg spürt den Atem von Sturm im Nacken

Sturm Graz will 15.000 Fans einen unvergesslichen Abend bereiten.

Der Tabellenzweite der Bundesliga, Sturm Graz, ist perfekt in die Saison 2023 gestartet. Nach dem Cup-Erfolg am vergangenen Freitag beim Branchenkrösus Red Bull Salzburg wollen die Grazer nachlegen. Am Freitag (20.45) steigt in Graz das Topspiel gegen Rapid. Die Hütteldorfer tankten mit einem Sieg im Cup gegen Wolfsberg ebenfalls Selbstvertrauen.

Die Grazer haben gleich einmal die Möglichkeit, mit einem Sieg den Druck auf Serienmeister Salzburg noch einmal zu erhöhen. Die Bullen empfangen erst am Samstag Austria Lustenau. Rapid ...