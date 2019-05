Red Bull Salzburg startet die Meisterfeier mit einem Schützenfest

Ehe der Meisterteller übergeben wurde, tobte sich Serienmeister Red Bull Salzburg noch einmal so richtig aus. Am Sonntag feierten die Bullen gegen St. Pölten einen 7:0-Kantersieg.

Feste muss man feiern, wie sie fallen. Etwa dann, wenn zum wiederholten Mal die Meisterschaft nach Salzburg geholt wird. In der Red-Bull-Ära (seit 2005) fand dieses Fest bereits zum zehnten Mal statt, weshalb die Meisterparty am Sonntag vielleicht noch ein wenig größer, emotionaler und auch filmreifer ausfallen sollte als in den Jahren zuvor.

Die Bullen beendeten die Saison vor 16.200 Zuschauern im Stile eines Meisters mit einem 7:0 (2:0)-Kantersieg gegen den SKN St. Pölten. Munas Dabbur nach einer Ecke aus kurzer Distanz (9.), Albert Vallci mit einem 25-Meter-Freistoß (35.), erneut Dabbur per Abstauber (47.), Fredrik Gulbrandsen nach uneigennütziger Dabbur-Vorarbeit (56.), Hannes Wolf (67.), der kurz zuvor eingewechselte Jerome Onguene (82.) per Kopf und abermals Wolf nach einer sehenswerten Einzelaktion (87.) erzielten die Treffer der Bullen. Für drei von ihnen waren es ihre Abschiedstore.

Davor und danach gab es viele Momente der Emotionen, es gab dicke Tränen und große Dankesworte. Noch bevor die Partie angepfiffen wurde, wurden Marco Rose und dessen Assistenztrainer Alexander Zickler, Rene Maric und Patrick Eibenberger, die allesamt zu Borussia Mönchengladbach wechseln, sowie die verdienstvollen Spieler Munas Dabbur (zum FC Sevilla), Fredrik Gulbrandsen (wohl nach England), Hannes Wolf (zu RB Leipzig) und Christoph Leitgeb (Zukunft offen) von der Salzburger Clubführung verabschiedet. Auf den Platz gekommen waren die Bullen bereits in einem emotionalen Ausnahmezustand, da Rose in der Kabine vor der Mannschaft und dem geschlossen versammeltem Staff eine Abschiedsrede schwang. Geweint sollen sogar diejenigen haben, die bisher nicht wussten, wo sich ihre Tränensäcke befinden.

Eine Choreografie der Fans, die endlich ihren lange geforderten Meisterstern im Clublogo und auf den neuen, rot und weiß gestreiften Trikots erhalten haben, sowie ein Besuch des ehemaligen Red-Bull-Torjägers rundeten den hollywoodreifen Sonntagnachmittag ab. Jonatan Soriano war in der Halbzeitpause als Überraschungsgast im Bullen-Stadion erschienen - und überreichte dem Fanblock auf der Nordtribüne symbolisch einen goldenen Stern.

Die eigentliche Meisterparty begann aber erst eine Stunde später, als die Vertreter der österreichischen Fußball-Bundesliga den Salzburgern nach dem 7:0-Schützenfest - und 64. Heimspiel ohne Niederlage - auf einer eilig errichteten Bühne unten auf dem Rasen den Meisterteller überreichten. Andreas Ulmer durfte die rund elf Kilogramm schwere Schale beim zehnten (!) Titelgewinn seiner Karriere erstmals als Kapitän entgegennehmen. Gefeiert wurde schließlich auch noch gemeinsam mit den Fans vor der eindrucksvollen Kulisse beim Schloss Kleßheim.

