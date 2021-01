Red Bull Salzburg steht vor Finalspielen und dabei spielt ein US-Boy eine wichtige Rolle

Als Tabellenführer startet Red Bull Salzburg in die Fußballsaison 2021. An der Spitze der Bundesliga ist es eng und die Salzburger wissen, dass der Weg zum Titel hart wird.

Als Fußballmeister Red Bull Salzburg am 20. Dezember 2020 das letzte Saisonspiel gegen Wolfsberg 2:3 verlor, standen im Vierer-Mittelfeld Dominik Szoboszlai,Enock Mwepu, der damalige Kapitän Zlatko Junuzovic und Noah Okafor. Von dieser Besetzung blieb im Test am vergangenen Samstag gegen Steyr eine Woche vor Saisonstart nicht viel übrig. Nur Routinier Junuzovic zählte erneut zur Anfangsformation von Trainer Jesse Marsch. Der US-Amerikaner plant schon fest mit seinem Neuzugang für das Auftaktspiel am Sonntag in Altach. US-Boy Brenden Aaronson kam in der ...