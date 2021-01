Red Bull Salzburg sucht vor Mammutprogramm jetzt nur noch die Kreativität

Am Mittwoch kommt mit Ried ein Gegner, gegen den die Elf von Trainer Marsch zuletzt in der Bullen-Arena fast regelmäßig glänzte.

Die Tabellenführung verteidigt, drei Punkte geholt und kein Gegentor kassiert: Der Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft 2021 in der Fußball-Bundesliga ist Red Bull Salzburg am Sonntag in Altach gelungen. Bereits am Mittwoch hat der Serienmeister die Gelegenheit nachzulegen. Und mit Ried gastiert eine Mannschaft in der Red-Bull-Arena, die dort zuletzt kaum etwas Zählbares holen konnte. Dazu haben sich die Bullen auch vorgenommen, mehr Kreativität als in Altach ins Spiel zu bringen.

Nimmt man die Statistik als Grundlage, dann kann der ...