Red Bull Salzburg: Torhüter Cican Stankovic tut der Rhythmus gut

Die Rotation der Torhüter bei Red Bull Salzburg ist nun nicht mehr in Stein gemeißelt.

Rotation oder Rhythmus, das ist derzeit die große Frage bei den Torhütern von Fußballmeister Red Bull Salzburg. Der ursprüngliche Plan war, Cican Stankovic in der Liga, Alexander Walke im Cup und international einzusetzen.

Das ist nach einer Hüftverletzung von Routinier Walke aber vorerst vom Tisch. Und so könnte ÖFB-Teamtorhüter Stankovic nicht nur am Samstag (17 Uhr/live auf Sky) gegen Hartberg zwischen den Pfosten stehen, sondern auch am Dienstag im Play-off-Hinspiel zur Champions League bei Roter Stern Belgrad.