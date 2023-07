Red Bull Salzburg: Torhüter Philipp Köhn vor Transfer nach Monaco - Alexander Schlager neue Nummer eins?

Philipp Köhn war einer der großen Gewinner in der vergangenen Saison: Mit überragenden Leistungen spielte sich der Goalie ins Rampenlicht und dürfte nun den Sprung nach Frankreich schaffen. Ziel: Monaco.

In den vergangenen Monaten wurde der Schweizer Teamspieler immer wieder mit internationalen Clubs in Verbindung gebracht. Vor allem der deutsche Bundesligist Stuttgart zeigte Interesse, zu einem Wechsel kam es aber nicht. Nun dürfte alles ganz schnell gehen: Neo-Monaco-Trainer Adi Hütter zeigt starkes Interesse an Köhn und will den Torhüter als Ersatz für Alexander Nübel, die Bayern-Leihgabe wird den Club verlassen, holen. Derzeit sieht es ganz nach einem Abgang noch in dieser Woche aus. Bereits am Freitag soll der Transfer (Ablösesumme rund zehn Millionen Euro) fixiert werden.

Schlager in der Pole Position

Trotz des Köhn-Abgangs werden sich die Bullen wohl nicht auf Tormannsuche begeben. Mit dem ÖFB-Teamkeeper Alexander Schlager hat Österreichs Serienmeister einen sehr guten Tormann im Kader, der in der Vorbereitung bisher auf ganzer Linie überzeugen konnte. Dahinter stehen noch Nico Mantl und Jonas Krumrey zur Verfügung.