Red Bull Salzburg: Trainingsstart nach radikaler Verjüngungskur

Mit vielen neuen Gesichtern und dem jüngsten Kader in der Red-Bull-Ära, aber ohne Stürmerstar Patson Daka ist der Fußballmeister am Dienstag in die Saisonvorbereitung gestartet.

SN/APA/KRUGFOTO Salzburgs „Boyband“: Neo-Trainer Matthias Jaissle präsentiert die vielen neuen Bullen-Profis.