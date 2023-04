Red Bull Salzburg überlegen: Geht es um die Entscheidung, spielen Bullen Hochform aus

Pflichtsieg: Zum Start der Meistergruppe gastiert Fußballmeister Red Bull Salzburg am Sonntag beim Außenseiter Austria Klagenfurt. Es spricht viel dafür, dass die Bullen den Titel verteidigen.

Mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm Graz startet Fußballmeister und Tabellenführer Red Bull Salzburg in die entscheidende Phase der Saison. Nur noch zehn Spiele sind in der Meistergruppe zu absolvieren. Dann steht fest, ob die Bullen vor dem Schloss Kleßheim den zehnten Titel in Serie feiern werden. Und zum Auftakt wartet auf die Truppe von Trainer Matthias Jaissle am Sonntag bei Austria Klagenfurt eine ganz heikle Aufgabe.

Die Kärntner sind vermutlich der einfachste Gegner in ...