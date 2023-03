Red Bull Salzburg übersteht kritische Phase: Defensive überzeugt als Bollwerk

Auf dem Weg zum Titel in der Fußball-Bundesliga lässt Tabellenführer Red Bull Salzburg den Rivalen kaum Chancen, Tore zu erzielen.

Serienmeister Red Bull Salzburg scheint eine erste kritische Phase der laufenden Saison erfolgreich hinter sich gelassen zu haben. Nach dem vorzeitigen Ausscheiden im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz und dem Scheitern in der Europa League gegen den italienischen Spitzenclub AS Rom setzte die Truppe von Trainer Matthias Jaissle in der Liga mit den beiden Auswärtssiegen gegen Rapid und den LASK zwei wichtige Ausrufezeichen im Kampf um den Titel. Der spitzt sich immer mehr zu einem Zweikampf zwischen Salzburg und Sturm Graz ...