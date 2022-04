Red Bull Salzburg und Rapid trennen Fußballwelten

Meister gegen Vizemeister als ungleiches Duell: Warum Rapid schon seit zehn Spielen gegen Red Bull Salzburg sieglos ist.

Bundesliga-Klassiker nennt Red Bull Salzburg das Duell mit Rapid, das am Sonntag (17 Uhr) in Kleßheim eine Neuauflage erlebt. Und obwohl sich dabei der Meister und der Vizemeister bzw. der aktuelle Serienmeister und der Rekordmeister der österreichischen Liga gegenüberstehen, ist es ein ungleiches Duell. Die Bullen haben vor der 25. Bundesliga-Runde 14 Punkte mehr auf dem Konto - nach der Punkteteilung, wohlgemerkt - und eilen unaufhaltsam ihrem neunten Titel in Folge entgegen. Gegen Rapid sind die Salzburger seit mittlerweile zehn Pflichtspielen ungeschlagen. Von Juli 2019 bis heute gab es neun Siege und ein Remis und stets erzielten die Bullen dabei mehr als ein Tor, im Februar 2020 waren es sogar sieben Stück (7:2).

Abwehrspieler Maximilian Wöber, ein Ex-Rapidler im Salzburg-Trikot, erklärt die Dominanz in der heimischen Bundesliga wie folgt: "Wir haben bisher eine starke Saison gespielt, teilweise richtig guten Fußball gezeigt. Das spiegelt sich eben auch in der Tabelle wider. Ausschlaggebend dafür ist, dass wir zwischendurch auch schwierige Situationen hatten, die aber alle sehr gut meistern konnten." So hat Red Bull Salzburg als erste Mannschaft in der Drei-Punkte-Ära 19 der ersten 24 Ligarunden gewinnen können.

Trainer Matthias Jaissle erwartet für den Sonntags-Klassiker dennoch einen offenen Schlagabtausch. "Die Fans können sich auf ein absolutes Topspiel einstellen. Wer weiß, wie diese Duelle zwischen uns und Rapid grundsätzlich ablaufen, der ist vorbereitet. Es wird mit Sicherheit wieder ein intensives und zweikampfbetontes Spiel", sagte Jaissle, der auch bei Rapid eine gewisse Konstanz erkannt hat. "Sie haben in den letzten zehn Spielen nur gegen uns verloren. Das ist unfassbar konstant. Wir brauchen also eine absolute Topleistung, um die drei Punkte in Salzburg zu behalten."

In einem Spiel ist es Rapid auch zuzutrauen, den Serienmeister in die Schranken zu weisen, über eine Saison gesehen nicht. Dass den Meister und den Vizemeister inzwischen Fußballwelten trennen, hat man längst auch in Hütteldorf erkannt. Dort gab es für Erzrivalen Salzburg von Geschäftsführer Christoph Peschek am Freitag sogar lobende Worte. "Sie haben die finanziellen Mittel und setzen sie auch richtig ein, von dem her machen sie einen guten Job. Leider, aus Rapid-Sicht", sagte Peschek. Für ihn steht fest, dass man aufgrund der finanziellen Unterschiede nicht mit den gleichen Waffen kämpfe. "Mir ist in ganz Europa keine Liga bekannt, wo der Unterschied zwischen Erstem und Zweitem in Relation so groß ist wie in Österreich. Die Schere ist riesig."

Das Modell Red Bull sei mittlerweile so gut eingespielt, dass die Konkurrenz nicht mehr hinterherkomme, meinte Peschek: "Sie geben im Nachwuchs drei Millionen für einen Spieler aus, das wäre bei Rapid der Mega-Rekordtransfer. Wenn von fünf Spielern drei funktionieren, ist es super, wenn zwei nicht funktionieren, ist es egal." Deshalb ist für den Rapid-Geschäftsführer - zumindest in Bezug auf diese Saison - klar: "Salzburg wird Meister, wird auch das Double (Cup, Anm.) gewinnen. Die große Frage ist: Wer wird Zweiter, wer Dritter? Das wird noch eine enge Geschichte. In der Meistergruppe hat jeder das Potenzial dazu."