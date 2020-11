Red Bull Salzburg unterliegt Sturm Graz mit 1:3

Die Generalprobe für das Champions-League-Gastspiel bei Bayern München ist kräftig danebengegangen: Red Bull Salzburg unterlag Sturm Graz in der Bundesliga am Samstag daheim mit 1:3 (0:0).

In der achten Runde wurde der Titelverteidiger damit zum ersten Mal besiegt. Salzburg bleibt vorerst Tabellenführer, allerdings könnte Rapid mit einem Sieg in Ried am Sonntag vorbeiziehen.

Jesse Marsch hatte kräftig rotiert. So gab Nicolas Seiwald sein Ligadebüt für die Bullen. Auch Albert Vallci, Oumar Solet und Karim Adeyemi standen in der Startelf. Diese ungewohnte Besetzung präsentierte sich alles andere als überzeugend und kassierte eine verdiente 1:3-Niederlage. Ivan Ljubic (49.) und Jakob Jantscher (54., 59.) trafen für die engagiert auftretenden Grazer. Mergim Berisha gelang in der Schlussphase nur noch die Ergebniskorrektur (86.).

Für die Salzburger war es die erste Heimniederlage seit Februar 2020, als der LASK mit einem 3:2 drei Zähler entführte. Seither hatte es in der Red Bull Arena sieben Siege und ein Remis aus Sicht der Gastgeber gegeben. Sturm Graz hatte zuletzt im Oktober 2016 in Salzburg gewinnen können.

Quelle: SN