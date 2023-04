Red Bull Salzburg verfügt über ein großes Plus: Auf seine Joker kann sich Matthias Jaissle verlassen

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg kann ein Spiel auch von der Bank aus drehen. Die Qualität im Kader ist in der Breite hoch. Vor allem Benjamin Šeško ist ein Mann, der als Joker liefern kann.

Der Zweikampf zwischen Fußballmeister Red Bull Salzburg und Sturm Graz um den Titel in der Bundesliga geht in die zweite Runde. Die Bullen von Trainer Matthias Jaissle haben am Sonntag gegen Austria Wien Heimrecht. Der Verfolger aus Graz muss beim Tabellendritten LASK antreten. Von der Papierform her gesehen stehen die Salzburger vor der vermeintlich etwas einfacheren Aufgabe. Das bedeutet aber auch, dass der Serienmeister, wie schon im ersten Spiel der Meistergruppe 2023, vor einem Pflichtsieg steht. Der gelang in Klagenfurt ...