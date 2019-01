Red Bull Salzburg verleiht Mensah an Sturm Graz

Beim Fußballmeister gibt es einen weiteren Abgang aus dem Nachwuchs: Gideon Mensah wechselt leihweise zu Sturm Graz. Die Steirer verstärkten sich zudem mit U21-Teamstürmer Arnel Jakupovic.

Der 20-jährige Ghanaer war als Kooperationsspieler beim FC Liefering im Einsatz. Zahlreiche Verletzungen verhinderten, dass sich der technisch starke Linksverteidiger als langfristige Alternative zu Andreas Ulmer ins Blickfeld bringen konnte. In der heurigen Saison reichte es bisher nur zu sieben Einsätzen in der 2. Liga. 2017 stand Mensah im Siegerteam der UEFA Youth League. Bei Liefering war er bislang 47 Mal im Einsatz. Bereits in den vergangenen Wochen haben die Bullen den Kader ihres Farmteams verkleinert. Mohamed Camara und Sekou Koita wechselten jeweils leihweise zu Hartberg bzw. Wolfsberg.

Die Leihe gilt vorerst für die Frühjahrssaison. Zeitgleich holten die Grazer auch Verstärkung für die Offensive. Arnel Jakupovic kommt ebenfalls leihweise von Empoli. Beim italienischen Serie-A-Club kam der Stürmer des erfolgreichen ÖFB-U21-Teams bislang zu wenig Matchpraxis.

Quelle: SN