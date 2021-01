Red Bull Salzburg verleiht Okugawa nach Bielefeld

Masaya Okugawa, der zuletzt beim Serienmeister keine große Rolle mehr spielte, wird bis zum Saisonende in die deutsche Bundesliga verliehen.

Der 24-jährige Offensivspieler kam in der laufenden Saison nur zu sieben Einsätzen in der Bundesliga. In den drei Frühjahrsspielen war Okugawa gar nicht mehr dabei gewesen. Nun soll er bei Arminia Bielefeld Spielpraxis sammeln. Okugawa war seit seiner Verpflichtung 2015 bereits zwei Mal verliehen worden, er ging für Mattersburg sowie für Holstein Kiel auf Torjagd.

Quelle: SN