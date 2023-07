Red Bull Salzburg verleiht Verteidiger Ludewig zum fünften Mal

Red Bull Salzburg hat Kilian Ludewig wieder ausgeliehen. In der neuen Saison geht es für den mittlerweile 23-jährigen Deutschen in seine Heimat zu 1860 München, wie Österreichs Fußball-Meister am Dienstag mitteilte. Ludewig war zuvor leihweise bereits bei Barnsley, Schalke 04, Willem II Tilburg und Aalborg BK. Während der kurzen Zeit, die er tatsächlich in Salzburg Kadermitglied war, vermochte sich der Verteidiger nicht durchzusetzen.

BILD: SN/IMAGO IMAGES/REVIERFOTO Kilian Ludewig wird wieder einmal verliehen