Red Bull Salzburg verliert mehrere Stammspieler - und kassiert 105 Millionen

Fußballmeister Red Bull Salzburg steht wieder einmal vor einem größeren personellen Umbruch. Dieser ist auch notwendig, weil Platz für die nächste Generation geschaffen werden muss.

Das erste Saisonziel mit dem Gewinn des Bundesliga-Meistertitels hat Red Bull Salzburg am Sonntag auf beeindruckende Art und Weise geschafft. Und auch in das ÖFB-Cup-Finale am kommenden Sonntag gegen die SV Ried geht die Truppe von Trainer Matthias Jaissle als klarer Favorit. Für mehrere Stammspieler des Seriensiegers wird die Partie gegen die Oberösterreicher aber ihr letztes Endspiel im Bullen-Dress sein.

Umbrüche bei Red Bull Salzburg stehen in jeder Sommertransferperiode auf der Tagesordnung. Damit muss jeder Salzburg-Trainer leben. Aber ...