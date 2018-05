Red Bull Salzburg verpflichtet Jasper van der Werff von St. Gallen

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat vom Schweizer Erstligisten St. Gallen den 19-jährigen Innenverteidiger Jasper van der Werff verpflichtet.

Das gaben die Salzburger am Dienstag bekannt. Der schweizerisch-niederländische Doppelstaatsbürger Jasper Van der Werff brachte es in der laufenden Saison der Super League auf acht Einsätze. In Salzburg erhielt er einen Vertrag bis 2022. Van der Werff (geboren 9. Dezember 1998 in St. Gallen) ist 1,88 Meter groß und war ablösefrei.

Das war übrigens nicht die einzige Salzburg-relevante Fußballpersonalie am Dienstag in Zusammenhang mit St. Gallen. Der Erstligist präsentierte mit dem Deutschen Peter Zeidler einen neuen Cheftrainer präsentiert. Der ehemalige Liefering- und Red-Bull-Salzburg-Coach (Juni bis Dezember 2015) erhält bei den Eidgenossen einen Vertrag bis 2021.

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund meint zum Neuzugang: "Mit Jasper konnten wir einen talentierten und spielerisch starken Innenverteidiger aus der Schweizer Super League zu uns holen. Jasper bringt viele Qualitäten für unser Spiel mit und hat auch noch großes Entwicklungspotenzial."

Jasper van der Werff selbst erklärt: "Es ist ein sehr schönes Gefühl, dass ich in der neuen Saison ein Teil eines wirklich tollen Klubs sein kann. Ich freue mich sehr auf den spielfreudigen und intensiven Fußball, der hier in Salzburg gespielt wird. Ich bin davon überzeugt, dass mein Spielstil und meine Stärken sehr gut zur Mannschaft passen und ich meinen Teil für eine erfolgreiche Zeit betragen kann."

Nicht mehr aus der Schweiz nach zu den Bullen zurückkehren wird Dimitri Oberlin. Der im Sommer 2017 an den FC Basel verliehene Offensivmann wurde von den Eidgenossen mittels der im Vorjahr vereinbarten Kaufoption fix verpflichtet.

(APA)