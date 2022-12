Red Bull Salzburg verpflichtet Soumaila Diabate aus Mali

Red Bull Salzburg hat wieder einmal ein hoffnungsvolles Fußball-Talent an Land gezogen. Der Serienmeister gab am Dienstag die Verpflichtung des 18-jährigen Soumaila Diabate bekannt. Der Mittelfeldspieler aus Mali wechselt vom Guidars FC zum Bundesliga-Tabellenführer, wo er einen Vertrag bis Ende Juni 2027 erhält. Wie üblich bei Transfers von jungen Akteuren wird der 1,68 Meter große Rechtsfuß vorerst beim Kooperationsclub FC Liefering in der 2. Liga zum Einsatz kommen.

SN/fcrbs Stephan Reiter, Soumaila Diabate und Christoph Freund (v. l. n. r.)