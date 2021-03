Red Bull Salzburg vor dem Topspiel beim LASK gewarnt - Marsch: "Wir müssen bereit sein, hart zu kämpfen"

Salzburg-Trainer Jesse Marsch glaubt, dass seine Bullen im Topspiel beim Titelrivalen LASK keinen Schönheitspreis gewinnen können.

Der Kapitän von Fußballmeister Red Bull Salzburg, Andreas Ulmer, versuchte vor dem Spitzenspiel am Samstag beim LASK in der letzten Runde des Grunddurchgangs etwas Brisanz aus der Partie zu nehmen. "Die Punkte werden nach diesem Spiel geteilt. Es ist also dann noch alles möglich, weil wir in der Meistergruppe weitere zwei Mal gegeneinander spielen. Im Großen und Ganzen passiert am Samstag in der Tabelle also nicht so viel", betonte Ulmer.

Und dennoch wird es in der 22. Runde ...