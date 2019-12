Mit dem Champions-League-Highlight gegen Liverpool hat das Ligaduell gegen WSG Tirol nur eines gemeinsam: Red Bull Salzburg erwartet sich drei Punkte.

Cican Stankovic ist die Ungeduld anzumerken. 45 Tage ist es her, dass er zuletzt in der Salzburger Red-Bull-Arena die Torwarthandschuhe überstreifte. Am 23. Oktober passierte im Champions-League-Spiel gegen SSC Napoli jener fatale Fehltritt, der zu einem Muskelbündelriss im Oberschenkel führte. ...