Red Bull Salzburg will Rapids Millionen-Coup verhindern

Am Sonntag gastiert Fußballmeister Red Bull Salzburg bei Rapid. Im Spiel um Millionen für die Hütteldorfer wollen die Salzburger zum Spielverderber werden.

Fußballmeister Red Bull Salzburg hat sein Ticket für die Gruppenphase der Champions League sicher. Allein an Startgeld kassieren die Bullen 15,6 Millionen Euro. Von einem fixen Millionen-Coup träumt auch Rekordmeister Rapid. Allerdings ist es dafür notwendig, Platz drei in der Tabelle auch bis zum Saisonschluss zu verteidigen. Der Dritte der Bundesliga steigt im Play-Off zur Europa League ein, was bei einem Ausscheiden zumindest die Qualifikation Gruppenphase für die Conference League bedeutet. Die UEFA-Prämien dafür sind zwar weit geringer, aber bewegen ...