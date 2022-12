Red Bull Salzburg: Youba Diarra wechselt zum FC Cadiz

Youba Diarra verlässt Fußball-Bundesligist Red Bull Salzburg und schließt sich dem spanischen Erstligisten FC Cadiz an. Der 24-jährige Mittelfeldspieler aus Mali wechselte 2018 zu den Bullen, für die er allerdings nur neun Einsätze verbuchte. Diarra wurde in dieser Zeit einige Male verliehen, unter anderem zu den New York Red Bulls und dem TSV Hartberg.

SN/IMAGO/Revierfoto Youba Diarra wechselt