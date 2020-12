Red Bull Salzburg: "Zeigten, dass wir das beste Team sind"

Salzburg steht wieder an der Spitze der Tabelle. Nach 0:1 schlugen die Bullen den LASK mit 3:1. Mërgim Berisha hatte großen Anteil daran.

Der LASK gastierte am Sonntag zum dritten Mal als Tabellenführer bei Red Bull Salzburg. Im August 2008 siegten die Bullen mit 1:0, im Juli 2017 gab es ein 1:1. Auch im dritten Anlauf konnte der LASK in der Bullenarena als Spitzenreiter nicht gewinnen. Mehr noch, die Salzburger holten sich mit einem 3:1 die Tabellenführung zurück.

Im Vergleich zur 0:2-Niederlage am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen Atlético Madrid hatte Salzburg-Trainer Jesse Marsch seine Startformation nur an einem ...