Red Bull Salzburg zittert vor weiteren Coronafällen

Die Profis von Red Bull Salzburg wurden am Montag erneut auf Corona getestet. Die Spielpause bis 17. Oktober kommt jetzt gelegen.

Bei Fußballmeister Red Bull Salzburg (der Test am Freitag gegen Monaco wurde abgesagt) besteht nach drei positiven Coronatests noch kein Grund, in Panik zu verfallen. Infizierte Spieler, die in Quarantäne müssen, gehören aktuell ja fast schon zum Alltag. Salzburgs Plan, um weitere Infektionen zu verhindern, beinhaltet fast tägliche Tests. Am trainingsfreien Montag gab es den ersten Test in dieser Woche. Aber es geht auch die Angst um, dass noch Teile des Kaders betroffen sein könnten.

Ausschließen kann dieses ...