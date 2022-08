Red Bull Salzburg zwischen zwei Fußballwelten

Noch ehe es in der Champions League gegen Europas Fußball-Adel geht, warten auf Bundesliga-Serienmeister Red Bull Salzburg ein paar Pflichtübungen in der Provinz.

Der Kontrast könnte für Red Bull Salzburg nicht größer sein: In Österreich heißen die nächsten Gegner des Serienmeisters Austria Lustenau, Union Gurten und WSG Tirol, unmittelbar danach wartet in der Champions League Europas Fußball-Adel auf die Bullen. Absoluter Wunschgegner vieler Salzburg-Spieler ist die Superstar-Truppe des französischen Meisters Paris Saint-Germain. Die Gruppenauslosung erfolgt am Donnerstag (18 Uhr) im Finalort Istanbul, erster Spieltag ist am 6./7. September.

Die Gegenwart heißt Reichshofstadion in Lustenau

So verlockend ein mögliches Duell ...