Bei Red Bull Salzburg ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Wie sieht das neue Team aus, das in der Champions League reüssieren und nebenbei wieder die Bundesliga gewinnen soll?

An eine gewisse Spielerfluktuation in Salzburg ist man inzwischen ja gewöhnt. Die größten Talente zu entwickeln und später gewinnbringend an größere Clubs in größeren Ligen zu verkaufen ist eben auch Teil der Vereinsphilosophie. Das betont Sportdirektor Christoph Freund immer wieder. ...