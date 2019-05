Anstatt mit Wacker Innsbruck in die Zweitklassigkeit abzusteigen, ist Red-Bull-Profi Albert Vallci nun Meister, Cupsieger - und ÖFB-Teamspieler.

Bis vor Kurzem war Albert Vallci nur echten Fußball-Insidern bekannt. Der gebürtige Steirer spielte in Lafnitz Regionalliga, beim SV Horn 2. Liga und stieg mit Wacker Innsbruck im vergangenen Jahr in die Bundesliga auf. In der Winterpause wurde Vallci überraschend ...