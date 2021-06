Red-Bull-Test gegen Kovač-Team Monaco in Bramberg

Fußball-Doublegewinner Red Bull Salzburg hat sein Vorbereitungsprogramm für den Sommer fixiert. Der Testkracher gegen AS Monaco wird am 3. Juli in Bramberg steigen.

Im Oberpinzgau halten die Bullen auch unter ihrem neuen Trainer Matthias Jaissle das traditionelle Trainingslager vor dem Saisonstart ab. Zuvor wird am 21. Juni (Leistungstests) bzw. 22. Juni (erstes Mannschaftstraining in Taxham) die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Erster Testgegner ist am 25. Juni in Seekirchen (18 Uhr) Dunajská Streda aus der Slowakei.

Das Trainingslager am Fuße des Wildkogels läuft von 26. Juni bis 3. Juli. Olympiakos Piräus kommt am 29. Juni zu einem Test (Ort noch offen), AS Monaco mit Ex-Bullenkicker und -Co-Trainer Niko Kovač gastiert am 3. Juli (16 Uhr) in Bramberg.

Am 10. Juli (15, Anif) geht es gegen Raków Częstochowa, den bisherigen Club des neuen Innenverteidigers Kamil Piątkowski. Eine Woche später wird es mit dem Erstrundenmatch im ÖFB-Cup ernst.