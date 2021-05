Referee-Obmann: "Schiris sollen ein Grundgehalt bekommen"

Gleich fünf strittige Entscheidungen in drei Spielen zählten die Fußballinteressierten in den Bundesligaspielen am Wochenende. Österreichs Unparteiische sind in der heißen Phase der Meisterschaft wieder einmal heftiger Kritiker ausgesetzt. Salzburgs Schiedsrichterobmann Bernd Hirschbichler, der selbst lange im Profibereich gepfiffen hat, verteidigt die Referees und wartet mit einigen Ideen auf, wie das Niveau noch steigen könnte.

Ist die aktuelle Kritik an den Schiri-Leistungen gerechtfertigt? Bernd Hirschbichler: Ich denke, dass zum Saisonschluss hin jede Situation von den Funktionären noch ...