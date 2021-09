Rekorde beflügeln die makellosen Bullen

Vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Lille ist Red Bull Salzburg im Höhenflug.

Neuntes Spiel, neunter Sieg: Fußballmeister Red Bull Salzburg lieferte am Samstag beim 2:0-Auswärtssieg gegen den WAC die nächste Machtdemonstration in der heimischen Bundesliga ab. In der Tabelle lachen die Bullen weiterhin mit blütenweißer Weste von Platz eins, dazu gab es einen weiteren Eintrag in die Rekordbücher. Neun Startsiege feierte vor Matthias Jaissle noch kein Red-Bull-Trainer. Darüber hinaus gewann Salzburg in der Liga saisonübergreifend zum 13. Mal in Folge und zog damit mit Austria Wien (1985) gleich. Schon kommenden Sonntag im ...