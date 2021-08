"Remis-Spezialist" WSG Tirol will in Klagenfurt ersten Sieg

Nach fünf Unentschieden in den ersten fünf Runden der Fußball-Bundesliga-Saison soll es für die WSG Tirol am Samstag mit dem ersten Sieg klappen. Trainer Thomas Silberberger hofft darauf in der Auswärtspartie bei Austria Klagenfurt, ist aber auf harte Gegenwehr eingestellt. "Wir treffen auf einen sehr euphorisierten Aufsteiger, bei dem die Ergebnisse zuletzt gepasst haben", warnte der 48-Jährige.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA WSG-Coach Silberberger peilt ersten Liga-Saisonsieg an